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14.02.2020 - 15:51 |

Hayri Kasaç kimdir, kaç yaşında? Hayri Kasaç biyografisi

O Ses Türkiye yarışmasında yarı finale kalan isimler arasında yer alan Hayri Kasaç, Hadise'nin takımında yer alıyor. Hadise'nin takımında yarı finalde mücadele verecek olan Hayri Kasaç kimdir sorusu canlı yayını izlemeyi düşünen vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Peki Hayri Kasaç kimdir, kaç yaşında?

Hayri Kasaç kimdir, kaç yaşında? Hayri Kasaç biyografisi

Hayri Kasaç, bu akşam ekrana gelecek olan O Ses Türkiye yarışmasında yarı finalde mücadele edecek. Hadise'nin takımında yer alan Hayri Kasaç, yarışmaya ilk katıldığında söylediği Keklik gibi şarkısı ile dört jüri üyesini döndürmeyi başarırken tercihini Hadise'den yana kullanmıştı. Hayri Kasaç, O Ses Türkiye'de Hadise'nin takımında yer alan güçlü seslerden biri olarak dikkat çekiyor

HAYRİ KASAÇ KİMDİR?

12 senedir profesyonel anlamda çeşitli yerlerde sahne alan Hayri Kasaç, aslen Mardinli ve genellikle kendi yaşadığı şehre yakın bölgelerde performans sergiliyor. Hayri Kasaç, O Ses Türkiye’de ilk olarak Erzincan yöresine ait olan “Keklik Gibi” şarkısını seslendirdi. Hayri Kasaç sahne performansıyla stüdyodakileri ve jüri üyelerini etkilemeyi başardı, tercihini ise Hadise’den yana kullandı.

 

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