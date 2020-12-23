23.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet
Hayvan hakları geliyor
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, hayvan hakları yasasının 2021’in ilk çeyreğinde Meclis’e geleceğini açıkladı.
Özkan, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, soru üzerine “Hayvan haklarıyla ilgili çalışmayı, 2021’in ilk çeyreğinde parlamentonun gündemine getirerek yasalaştıracağız. Bu noktada artık Türkiye’nin adım atması gerektiği ortada. Yaşanan acılar, vicdan sızlatan olaylar, bizlerin bu yasayı en kısa zamanda Meclis gündemine getirmemiz gerektiriyor” diye konuştu.