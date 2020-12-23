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23.12.2020 - 07:00 | | ANKARA Milliyet

Hayvan hakları geliyor

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, hayvan hakları yasasının 2021’in ilk çeyreğinde Meclis’e geleceğini açıkladı.

Hayvan hakları geliyor

Özkan, dün Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, soru üzerine “Hayvan haklarıyla ilgili çalışmayı, 2021’in ilk çeyreğinde parlamentonun gündemine getirerek yasalaştıracağız. Bu noktada artık Türkiye’nin adım atması gerektiği ortada. Yaşanan acılar, vicdan sızlatan olaylar, bizlerin bu yasayı en kısa zamanda Meclis gündemine getirmemiz gerektiriyor” diye konuştu.

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