MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu ağır yaralı
ABONE OL
17.01.2021 - 15:17 | | DHA

Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Niğde’de husumetli aileler arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada baba olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı.

Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

 

Merkeze bağlı Eskigümüş Kasabası Ören mevkiindeki yaylada husumetli 2 aile arasında hayvan otlatılan yer nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda M.G’nin ruhsatlı tüfeğinden çıkan mermilere hedef olan Mümin Ö. olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Mücahid Ö. ise ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. M.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı Mücahid Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mücahid Ö.'nün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kar yağışı yurdu etkisi altına aldıİstanbul'un Anadolu Yakası'nda başlayan kar yağışı, gece saatlerinde etkili oldu. Yüksek kesimler beyaza bürünürken, kartpostallık görüntüler oluştu. Kartal, Maltepe ve Ataşehir'de ara sokaklarda yerler ve evlerin üstleri karla kaplandı. Belediyeye ait yol tuzlama araçları ise sokaklarda çalışmalar yaptı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Falçata vahşetini anlattı! Beni öldürmek istedi

Falçata vahşetini anlattı! Beni öldürmek istedi

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

Talep resmen patladı! Yüzde 143...

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

TIR yan döndü, yol trafiğe kapandı

Son dakika... Düzce'den sonra İstanbul'da da bir ağaç aracın üzerine devrildi

Son dakika... Düzce'den sonra İstanbul'da da bir ağaç aracın üzerine devrildi

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet