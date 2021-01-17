17.01.2021 - 15:17 | | DHA
Hayvan otlatma kavgası kanlı bitti! Baba öldü, oğlu ağır yaralı
Niğde’de husumetli aileler arasında hayvan otlatma nedeniyle çıkan kavgada baba olay yerinde hayatını kaybetti, oğlu ise ağır yaralandı.
Merkeze bağlı Eskigümüş Kasabası Ören mevkiindeki yaylada husumetli 2 aile arasında hayvan otlatılan yer nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda M.G’nin ruhsatlı tüfeğinden çıkan mermilere hedef olan Mümin Ö. olay yerinde hayatını kaybederken oğlu Mücahid Ö. ise ağır yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. M.G. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı Mücahid Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mücahid Ö.'nün sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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