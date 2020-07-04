‘Hayvan polisi şarttı’

İçişleri Bakanlığı, emniyet ve jandarmada, “Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü” kuruyor. Birimde çalışacak polis ve jandarma personeli, hayvan istismarı ve hayvana karşı şiddet başta olmak üzere çevre ve doğanın bilinçsiz kullanımı alanlarında görev alacak. Yıllardır, “Hayvan polisi” uygulaması için talepte bulunan çeken Hayvan Hakları Federasyonu

(HAYTAP) Başkanı Ahmet Kemal Şenpolat, gelişmeyi Milliyet’e değerlendirdi. Şenpolat, “Böyle bir birimin olması kesinlikle şarttı. Çünkü hayvanlar zehirleniyor, öldürülüyor, şiddete maruz kalıyor. İnsanlar bunların cezalandırılmasını istiyor. Bakanlığa ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya özellikle teşekkür ediyoruz” dedi.

Şenpolat şöyle devam etti:

“Bu kadar çok sokak hayvanının olduğu, iklim olarak göçmen kuşların uğrak yeri olan ve doğal habitatı zengin bir ülkede, insanlar hayvanlarla iç içe yaşıyor. Hayvanlar trafik kazası geçirdiğinde, yaralandığında, yaşlandığında, insanlar nereye başvuracağını, ne yapacağını bilmiyor. Hayvan hakarı ihlalinde başvuracak makam, arayacak telefon, e-postalarına bakacak bir yetkili bulamayan vatandaş, çaresizlik içinde itfaiyeden muhtarlığa, derneklerden bakanlığın il müdürlüklerine, belediyelerden medyaya kadar herkesi arıyor. Hayvanlarla ilgili bir sıkıntı olduğunda, insanların arayacağı bir birim yok. Ağırlıklı olarak itfaiyeyi arıyorlar; ‘Kedi ağaçta kaldı’ gibi. İtfaiyenin asli görevi bu değil.

‘Angarya görüyorlar’

Belediyeleri aradığınızda ise, hayvanların dışında bütün işlerle ilgilenmek istiyorlar. Bu işi angarya görüyorlar. Veteriner hekim istihdam etmeyen belediyeler dahi var. Yani, ne sizin bir arabanız, ne teknik ve yakalama ekibiniz var. Eğer hayvanlarla ilgili olay haftasonu, bayram ya da mesai saatlerinin dışında olursa, zaten hiçbir bir çağrı merkezi ilgilenmiyor. Yetki tanınmış birilerinin harekete geçmesi gerekiyordu.”

Çağrı merkezi önerisi

Doğa ve Hayvan Koruma biriminde çalışacak personelin iyi bir eğitimden geçirilmesinin, bu konuda veteriner hekimler ve hukukçulardan faydalanılmasının önemine de işaret eden Şenpolat, “Ayrıca bir çağrı merkezi kurulmalı, Türkiye’nin her yerinden tek bir numara üzerinden şikayet hattına ulaşılmalı” dedi.