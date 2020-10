Hayvanları Koruma Günü sözleri - mesajları | Hayvanları Koruma Günü ne zaman, bugün mü?

Dünya Hayvan Gününün misyonu, "dünya çapında refah standartlarını iyileştirmek için hayvanların durumunu yükseltmektir. Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlamalarını inşa etmek, hayvan refahı hareketini birleştirir ve onu dünyayı daha iyi bir yer haline getirmek için küresel bir güç haline getirir. Milliyet, din, inanç veya siyasi ideolojiye bakılmaksızın her ülkede farklı şekillerde kutlanır.Artan farkındalık ve eğitim sayesinde hayvanların her zaman duyarlı varlıklar olarak kabul edildiği ve her zaman saygı duyulduğu bir dünya yaratabiliriz. onların refahı.

HAYVANLARI KORUMA GÜNÜ SÖZLERİ - MESAJLARI

Yerdekilere merhamet etmeyene, göktekiler merhamet etmez ” Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun

Çocuklarımızı hayvan sevgisiyle büyütelim ki o sevgi tüm dünyayı güzelleştirsin

Bugün değil her gün onlara sahip çıkalım! 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Bir gün değil her gün sevmek ve korumak yaşama hakkına saygı duymamız lazım. 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Canlı hayvana işkence, eziyet edene lanet olsun. -Hz. Muhammed

Onları sevdiğimiz kadar yaşama haklarına da saygı duyuyoruz. Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun

Korumak yetmiyor, sevin. Hayvanları Koruma ve Sevme Günü kutlu olsun.

Bize emanet olan hayvan dostlarımız için kapımızın önüne bir kap yemek ve su koymayı unutmayalım.4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

Hayvanların doğal yaşam alanlarını yakarak, yıkarak yada kirleterek bozmadığımız, suni müdahalelerle doğal dengeyi bozmadığımız, tüm canlılarla uyum içinde yaşadığımız bir dünya hayaliyle 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü kutlu olsun.

