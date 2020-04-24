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24.04.2020 - 21:53 |

Hazal İsminin Anlamı Nedir? Hazal Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Yeni doğan bebeklerine isim telaşı içerisinde olan ebeveynler özellikle kız bebek isimleri hakkında araştırma yapmaktadırlar. Kız bebeklerine Hazal ismini tercih eden ebeveynlerin sayısı bir hayli fazladır. Hazal ismi hem anlamı açısından hem de popüler oluşundan ötürü oldukça fazla tercih edilmektedir. Peki, Hazal isminin anlamı nedir? Hazal ne demek, ne anlamına gelir? Sizler için bu sorulara cevap vermeye çalıştık.

Hazal İsminin Anlamı Nedir? Hazal Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Hazal isminin tek bir anlamı bulunuyor. Hazal ismi ayrıca Türk Dil Kurumu'nda da yer almamaktadır. Arapça kökenli bir isimdir.  

 Hazal Ne Demek?

 Hazal demek kuruyup dökülen ağaç yaprakları demektir. Hazal ismi Türk Dil Kurumunda yer almayan bir isimdir. 

 Hazal İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

 Hazal ismi Kur'an-ı Kerim'in hiç bir ayetinde geçmemektedir. 

 Hazal İsminin Özellikleri

 Duygusal bir yapıları bulunur. Olaylara karşı mantıkla yaklaşırken bazen duygularını da ön plana çıkarabilirler. Sanatsal yetenekleri bulunur, sanatı severler ve onu hayatının önemli bir konumunda tutarlar. Sakin bir yapıya sahiptirler. Kolayca öfkelenmezler ve sinirlenme durumları daha azdır. Bilimsel gelişmeleri takip etmeyi severler. Fiziksel açıdan güçlü kişilerdir bu güçlü özellikleri karakterlerine de yansımıştır. Hayatta kırmızı çizgileri bulunur. Aynı zamanda atılgan ve enerjik kişilerdir. Dostları tarafından oldukça sevilirler. Her ortamda dikkatleri üzerlerine çekerler. Sosyal kişilikleri bulunur. Arkadaş edinmekte herhangi bir sorun yaşamazlar. Yaratıcı ve aynı zamanda duyarlı kişilerdir. Disiplinli ve öz verili kişilerdir. 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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