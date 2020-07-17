HDP’li vekilden eşine darp

HDP Muş Milletvekili Mensur Işık, önceki gece Dikmen'de bulunan evlerinde öğretmen olan eşi Ebru Işık ile tartıştı. Ebru Işık'ın iddiasına göre Mensur Işık, gözüne yumruk attı ve darp etti. Mensur Işık, şiddete maruz kalan eşi Ebru Işık'ın tüm ısrarlarına rağmen kendisini doktora götürmedi ve hiç kimse ile iletişim kurmaması için telefonunu da sakladı.

Eşinin evden ayrılmasına izin vermediği öğrenilen Mensur Işık, sabah ağrısının artması üzerine eşini doktora götürmeyi kabul etti. Mensur Işık, Dikmen'de oturmalarına rağmen eşini evine çok uzak olan Etimesgut'taki özel bir hastaneye götürdü. Burada eşinin kendisini muayene eden doktorlardan yardım talep etmesi üzerine hastaneye polis çağrıldı. Ebru Işık, Emniyet'te verdiği ifadesinde eşinin kendisini aldattığı ve bu nedenle de boşanmak isteğini dile getirdiğini anlattı. Ebru Işık, HDP'li vekil tarafından "sen gününü göreceksin" diyerek tehdit edildikten sonra sol gözüne yumruk yediğini söyledi. Ebru Işık'ın şikayetçi olması üzerine adli mercilere taşınan olayda Ankara 1. Aile Mahkemesi Mensur Işık'ın 6 ay süreyle evden uzaklaştırılmasına karar verdi.

'KAFAMI DOLABA ÇARPTIM'

Ancak Ebru Işık daha sonra ifadesini değiştirdi. Ebru Işık, ailecek koronaya yakalandıklarını, bu nedenle psikolojik olarak zor günlerden geçtiklerini dile getirerek "Eşimle 'virüsü kim bulaştırdı' tartışması yaşadık. Sonra da ben kafamı dolap kapağına çarptım. Ama eşim hastaneye götürmediği için ona olan kızgınlığımdan şiddet gördüğüm yalanını uydurdum, şikayetçi değilim" dedi. HDP Kadın Meclisi de olayla ilgili araştırma başlattığını duyurdu.

KADINA ŞİDDET ÖNERGESİ VERMİŞ

HDP'Lİ Mensur Işık'ın, 10 ay önce TBMM'de kadın cinayetlerinin araştırılması için önerge verdiği de ortaya çıktı. Mensur Işık, araştırma önergesine ilişkin yaptığı konuşmada, "Kadınlara yönelik cinayetler katliam boyutuna ulaşmışken, bu konuda alınan önlemler ve yaptırımlar son derece yetersiz kalmakta ve kadına yönelik oluşabilecek şiddet ve cinayetlerin önünü açmaktadır" ifadelerini kullanmıştı.

Sabah