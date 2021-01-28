HDP’nin Esenyurt İlçe Başkanlarına ‘TAK arşivi’ gözaltısı

“Terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla gözaltına alınan eş başkanlardan Dilan Kılıç’ın yasadışı (Marksist Leninist Komünist Parti) MLKP’nin uzantısı olan ESP’den HDP’ye katıldığı, diğer eş başkan Ercan Sağlam’ın ise KCK davasından dolayı Diyarbakır 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada firari olarak arandığı da öğrenildi. El konan dijital veriler üzerinde yapılan incelemelerde PKK/KCK tarafından kurulan TAK’ın içinde faaliyet gösteren teröristlere ait 100 bine yakın fotoğraf arşivi ile ölen teröristlerin ailelerine ait adres bilgileri ile HDP içinde faaliyet gösteren Sosyal Hizmetler Birimi’nden ölen teröristlerin ailelerine bayram, düğün ve cenaze gibi merasimlerde para yardımında bulunulduğuna ilişkin belgeler bulunduğu iddia edildi.