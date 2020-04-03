Hedefim Sensin konusu nedir, oyuncuları kimler? Hedefim Sensin nerede çekildi?

Demet Akbağ ve Ata Demirer'in oyuncu kadrosunda yer aldığı Hedefim Sensin bu akşam televizyonda izleyiciyle buluşacak. Filmde Zekariya Taştan, çiğ köfte satarak hayatını kazanmaktadır. Zekariya Taştan, bir gün İstanbul'dan ayrılmak zorunda kalıyor. Peki Hedefim Sensin nerede çekildi? İşte Hedefim Sensin konusu ve oyuncuları...

HEDEFİM SENSİN KONUSU NEDİR?

Ata Demirer'in hem senaryosunu yazdığı hem de oyuncu kadrosunda yer aldığı Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan’ın hikayesini anlatıyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya’nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul’u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya’nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada’ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize’nin, Leyla’nın ve Yarım Hasan’ın hayatı da bambaşka bir hal alır.

HEDEFİM SENSİN NEREDE ÇEKİLDİ?

Komedi türünde olan filmin çekimleri İstanbul’da başlayıp Gökçeada’da devam ediyor.

HEDEFİM SENSİN OYUNCULARI

Ata Demirer

Demet Akbağ

Tarık Ünlüoğlu

Gonca Vuslateri

İlker Aksum

Erkan Can