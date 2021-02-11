Hedeflere tam isabet

TSK’nın son dönemdeki en kapsamlı tatbikatlarından olan ve 1 Şubat’ta start alan Kış-2021 tatbikatını Milliyet, yerinden takip ediyor. 9. Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde 14’üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Şehit İs. Asb. Kd. Üçvş. İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı’nda yapılan tatbikatta, Azerbaycan ve Türk askerlerinden toplam bin 268 personel görev alıyor.

Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri’nden unsurların yer aldığı tatbikatta 190 adet değişik cinste araç, 218 adet değişik cins ve çapta silah kullanılıyor. Tatbikatın nefesleri kesen dünkü safhasında, iki ülkenin Özel Kuvvetleri’nden oluşan karma birlikler ve komandolar hava hücum harekatı gerçekleştirdi.

İHA/SİHA’ların bölgede düşman hareketliliğini tespit etmesinin ardından, helikopterle yüksek tepeye iki ayrı komando timi indirildi. Komando timlerinin meskun mahal hedefleri etrafında konuşlanmasının ardından, bölgeye bordo bereli askerler helikopterle intikal etti. Özel Kuvvetler, düşman karargâhı ile bir köprüyü yerleştirdikleri patlayıcılarla imha etti. Karşı tepede tespit edilen terör hedefleri de ATAK’lar tarafından ateş altına alındı. Tatbikatta, Türk ve Azerbaycanlı keskin nişancılar, 900 ve bin 100 metre uzaklıktaki hedefleri başarıyla vurdu. Azerbaycan ve Türkiye’ye ait tanklar da, manevra harekâtıyla kabiliyetlerini sergiledi.