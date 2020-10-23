Hediye ettiği bisikleti istedi! Alamayınca kalbinden bıçakladı

Olay, dün akşam saatlerinde Battalgazi Mahallesi'nde saat 22.15 sıralarında meydana geldi.

BİSİKLET TARTIŞMASI CİNAYETE DÖNÜŞTÜ



İddiaya göre Beytullah Çelebi (47) bir süre önce komşusu Sevim E.(27) ve Yahya E. (38)'nın çocuklarına bisiklet hediye etti. Ancak Çelebi bisikleti dün akşam geri almaya gidince tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Sevim E. yanında olan bıçak ile Çelebi'yi kalbinden yanındaki eski kaynanasını ise karnından bıçakladı. Hastaneye giden Çelebi hayatını kaybetti. Olaya karışan karı koca ise Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.



CİNAYETİN İŞLENDİĞİ SOKAKTA OLAY ÇIKTI



Öte yandan bugün öğle saatlerinde cinayetin işlendiği sokakta toplanan kalabalık, olayla ilgisi olduğunu iddia ettikleri bir kadının evine yürümek istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler kalabalığın toplandığı evin önünde güvenlik önlemi aldı. Kalabalık tarafından tehdit edilen ismi Suzan olduğu iddia edilen bir kadın zırhlı araçla olay yerinden uzaklaştırıldı.

"BEYTULLAH'A GELMESİN DİYE ÖNÜNE GEÇTİM"



Ölen Beytullah Çelebi'nin eski kayınvalidesi Meryem Düzgün, "Suzan, kadın ile adamı eve çağırmış. Beytullah'ı da eve çağırıyordu. Beytullah gitmedi biliyordu demek ki başına gelecekleri. Üçü birlikte buraya geldiler. Suzan evinden bıçak vermiş. Burada ben kadınla mücadele ettim elinde bıçak varken Suzan yardım etmedi hiç. Ben itiyordum elimde Beytullah'a gelmesin diye. O sırada ben bıçaklanınca ne olduğunu bilmiyorum Beytullah da bıçaklanmış" diye konuştu.