Hekimler rengârenk gelecek için çalıştı

Türkiye’nin dört bir yanında ve yurt dışında görev yapan on binlerce kadın hekim tarafından desteklenen Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı (KAHEV), eğitimin her alanına destek vermeye devam ediyor. Maddi imkansızlık nedeniyle eğitim hayatında güçlük çeken yüzlerce çocuğa burs sağlayan vakıf aynı zamanda ‘KAHEV’le Rengârenk Geleceği’ projesiyle de Türkiye’nin dört bir yanında okulları boyuyor, ihtiyaçlarını tamamlıyor.



Proje hakkında bilgi veren KAHEV Yönetim Kurulu Başkanı, Batman Devlet Hastanesi pediatri uzmanı Dr. Demet Orhan Başer şunları söyledi:



İzinlerde çalıştılar



“Vakfın ilk faaliyet yılı olan 2019’da Balıkesir, Diyarbakır, Batman, Burdur ve Antalya’da ihtiyacı olan okulların tadilat ve boya işlemlerini gerçekleştirdik. Bu sene de çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor. KAHEV üyeleri ve gönüllüleri kadın hekim ve mimarlardan oluşan proje ekibi, okulu yeni döneme yetiştirmek adına büyük bir uğraş içerisindeyiz. Bu yaz da, yıllık izinlerimizi bu projemize ayırarak Fethiye Günlük Silkar Günlükbaşı Ortaokulu’nu yeniliyoruz. Boya, badana ve tadilat işleri haricinde, öğrencilerimizin sıralarını, öğretmenlerimizin masalarını ve okulumuzun tüm kapılarını da değiştireceğiz. Ağustos ayının sonuna doğru tüm çalışmaları tamamlamış olacağız. Çocuklarımız yeni eğitim öğretim yılına yepyeni ve rengarenk okullarında başlayacaklar. Her şey onlar için.”



Çalışmaların sürmesi ve daha çok okula ulaşmak için duyarlı vatandaşlara destek çağrısında bulunan Dr. Başer, “Her ilde projelerimiz devam ediyor. Gelen bağışlara göre proje sayılarımızı artırmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımıza destek olmak isteyenler bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler” dedi.