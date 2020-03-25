25.03.2020 - 09:56 |
Hekimoğlu 13. son bölüm kesintisiz izle! Hekimoğlu 14. yeni bölüm fragmanı izle
Kanal D ekranında yayınlanan sevilen dizi Hekimoğlu dizisinde bu hafta Ateş Hekimoğlu'nun Zeynep'e karşı bir şeyler hissettiği Orhan Hoca tarafından anlaşıldı. Vahap Bey'in şirketinin piyasaya sürmek için hazırlandığı ilacın tanıtımında Hekimoğlu'nun yer alması ortalığın kısa süreli karışmasına yol açtı. Vahap Bey'in istedikleri yerine kendi istediklerini söyleyen Hekimoğlu herkesi şaşırttı. Zeynep hoca'nın yaptığı konuşmanın ardından evine gitti ve kimsenin istifa etmesine gerek yok kendi iyiliğim için ben gidiyorum dedi. İşte Hekimoğlu dizisi son bölüm ve 14. yeni bölüm fragmanı...
Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu dizisi 13. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen Hekimoğlu dizisi son bölümde Vahap Bey yeni bir ilacın tanıtımında Ateş Hekimoğlu'nun konuşmacı olarak yer almasını aksi takdirde ise ekibinden birini kovmak zorunda olacağını kendisine iletti. Ateş hekimoğlu konuşmayı yapacağını Vahap Bey'e iletti. Vahap bir zafer kazandığını düşünsede konuşmanın gerçekleşeceği akşam Ateş Hekimoğlu bombayı patlattı. İşte Hekimoğlu dizisi son bölüm ve 14. yeni bölüm fragmanı....
HEKİMOĞLU 13. SON BÖLÜM İZLE!
HEKİMOĞLU 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kadıköy’de otomobil alev alev yandı! Sürücü kendini dışarı attıİstanbul Kadıköy’de seyir halinde olan otomobilin motor kısmından dumanlar yükselince sürücü kendisini dışarı attı. Otomobil yol ortasında alevlere teslim olurken, itfaiye yangına müdahale etti. Aracın alev alev yandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.