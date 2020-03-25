Hekimoğlu 13. son bölüm kesintisiz izle! Hekimoğlu 14. yeni bölüm fragmanı izle

Ekranların sevilen dizisi Hekimoğlu dizisi 13. son bölüm ile dün akşam ekrana geldi. Ekrana gelen Hekimoğlu dizisi son bölümde Vahap Bey yeni bir ilacın tanıtımında Ateş Hekimoğlu'nun konuşmacı olarak yer almasını aksi takdirde ise ekibinden birini kovmak zorunda olacağını kendisine iletti. Ateş hekimoğlu konuşmayı yapacağını Vahap Bey'e iletti. Vahap bir zafer kazandığını düşünsede konuşmanın gerçekleşeceği akşam Ateş Hekimoğlu bombayı patlattı. İşte Hekimoğlu dizisi son bölüm ve 14. yeni bölüm fragmanı....

HEKİMOĞLU 13. SON BÖLÜM İZLE!

HEKİMOĞLU 14. YENİ BÖLÜM FRAGMANI