Hekimoğlu 13. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Hekimoğlu 12. son bölüm tek parça kesintisiz izleme linki yayınlandı mı?

HEKİMOĞLU 12. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Hekimoğlu üç gün içinde ekipten birini işten çıkarmak zorundadır. Orhan, Hekimoğlu’nun karar vermekten kaçındığını düşünürken, Mehmet Ali ve Zeynep bu süreci birbirlerine destek olarak atlatmak ister. Emre bu karara karşı çıkar ve onlara güvenmediğini söyler. Hekimoğlu Mehmet Ali’ye kendi yerinde olsa kimi kovacağını sorar. Mehmet Ali’nin yanıtı Emre olur. Vahap , Zeynep ve Mehmet Ali’yi kendi tarafına çekmeye uğraşır. İpek ise Vahap konusunda verdiği kararı

sorgulamaktadır. Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 10 yaşında kalp krizi geçiren Ceyda yatırılır.

Minik Ceyda, kilolu olduğu için uğradığı akran zorbalığıyla baş edebilecek midir? Vahap’ın çabaları karşılık bulacak mıdır? Emre ve Zeynep’in kavga etmelerinin sebebi nedir? Hekimoğlu’nun kararı ne olacaktır?



HEKİMOĞLU 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 13. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

HEKİMOĞLU 12. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

Hekimoğlu 12. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...