Hekimoğlu 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Hekimoğlu 14. son bölüm kesintisiz izleme linki yayında mı?

HEKİMOĞLU 14. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?



Hekimoğlu, aksi yöndeki uğraşlarına rağmen Vahap’la yüzleşmek zorunda kalır. Vahap Hekimoğlu’nun istifasını ister. Bu hamlesinde başarılı olamayan Vahap, Hekimoğlu’nun kovulması için yönetim kurulunu toplar. Hekimoğlu, Orhan ve İpek’in kendi tarafında olduğunu düşünmektedir. Oy birliği sağlanmadığı müddetçe Vahap’ın planı işe yaramayacaktır. Fakat oylama günü geldiğinde İpek beklenmedik bir tutum sergiler.

Tüm bunlar yaşanırken, Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesine hamile bir kadın yatırılır. Hekimoğlu ve ekibi kadının hastalığının nedenlerini araştırırken, hem anneyi hem de bebeği yaşatmak için çaba sarf etmektedirler. Anne ve karnındaki bebeği kurtulabilecek midir? Vahap amacına ulaşabilecek midir? Orhan’ın kovulma sebebi nedir? İpek’in yapacağı hangi sürpriz hamle hastanedeki dengeleri değiştirecektir?

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HEKİMOĞLU 15. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Hekimoğlu 15. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

HEKİMOĞLU 14. SON BÖLÜM KESİNTİSİZ İZLE

Hekimoğlu 14. son bölüm kesintisiz izleme linki yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...