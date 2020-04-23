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23.04.2020 - 17:52 |

Hemdem Ne Demek? Hemdem Olmak Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Hemdem sözcüğü dilimizde sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Özellikle hemdem olmak şeklinde eski zamanlarda çok sık kullanılmaktadır. Günümüzde ise daha az kullanılmaktadır.

Hemdem Ne Demek? Hemdem Olmak Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Hemdem, dem almak, zaman geçirmek olarak ta tanımlanabilmektedir. Hemdem olmak, iki ve daha fazla kişinin birbiri ile dost olması, sırdaş olması, birlikte vakit geçirip, bir birlerinin halinden anlar hale gelmelerini ifade etmektedir.

Hemdem Ne Demek?

Hemdem canciğer olmak, çok yakın dost yoldaş olmak anlamına gelmektedir. Dem nefes, can, zaman anlamına gelmektedir. Hemdem olunan kişi ile aynı zamanda yaşamak, aynı nefesi almak, bir can olmak anlamına gelmektedir.

Hemdem kelimesi hemdem olmak şeklinde kullanılmaktadır. Hemdem olmak çok yakın olunduğunu, sıkı bir dostluğun var olduğunu ve güçlü bir bağ ve muhabbet olduğunu ifade etmek için kullanılmaktadır.

Hemdem Olmak Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Hemdem olmak kelimesi sözlük anlamı, sırdaş olmak, dert ortağı olmak, aynı zaman ve dönemi yaşamak olarak açıklanmaktadır.

Hemdem olmak daha çok kişilerin birbirinin derdini paylaşması, birinin derdini kendi derdi gibi görmesini ifade eden kelimedir. Özellikle sıkı dostlukları tarif ederken kullanılmaktadır. Aynı zamanda aynı devirde yaşayan insanların da hemdem oldukları söylenmektedir.

Günümüzde çok sık kullanılmayan hemdem kelimesinin eski kaynaklarda daha çok kullanıldığı dikkat çekmektedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde ise hemdem kelimesi yer almamaktadır.

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