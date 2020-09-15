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15.09.2020 - 09:42 | | DHA

'Hemen geliyorum' diyerek polisten kaçmıştı! 4 suçtan ceza kesildi

Edirne’de, polisin yaptığı maske ve sosyal mesafe denetiminde, maskesiz yakalanan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak, "Hemen geliyorum" dedikten sonra bölgeden uzaklaşan motosiklet sürücüsü Serdar C.’ye (21), 4 ayrı suçtan toplam 1452 lira para cezası uygulandı.

'Hemen geliyorum' diyerek polisten kaçmıştı! 4 suçtan ceza kesildi

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, önceki gün İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamındaki genelgesi doğrultusunda, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Polisin araç trafiğine kapalı Saraçlar Caddesi girişinde yaptığı denetimlere takılan motosiklet sürücüsü, 'dur' ihtarına uymadı. Maskesiz olduğu için endişeye kapılan sürücü, "Hemen geliyorum" diyerek bölgeden kaçtı.

4 AYRI SUÇTAN 1452 LİRA CEZA

Polis, kaçan sürücüyü yakalamak için bölgedeki kamera görüntülerini inceleyerek, sürücünün Serdar C. olduğunu belirledi. Motosikletli Polis Timleri’nin yakaladığı Serdar C.'ye, 4 ayrı suçtan ceza uygulandı. Sürücüye, koronavirüs tedbirleri kapsamında ‘Maske takmamak’tan 900, 'Dur ihtarına uymamak’,’ Kask takmamak’ ve ‘trafiğe kapalı yola girmek’ suçlarından 552 lira olmak üzere toplam 1452 lira para cezası uygulandı.

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