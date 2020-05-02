HemÅŸirenin Ã§antasÄ±nÄ± gasbettiler, kÄ±skÄ±vrak yakalandÄ±lar

Olay, saat 22.00 sÄ±ralarÄ±ndaÂ merkez Meram ilÃ§esi MelihÅŸah Mahallesi FidanlÄ± Sokak'ta meydana geldi. Ã–zel bir hastanede Ã§alÄ±ÅŸan hemÅŸire A.P., iÅŸ yerinden Ã§Ä±kÄ±p yÃ¼rÃ¼yerek evine gittiÄŸi sÄ±rada K.S. ve H.E.H. Ã§akmak isteme bahanesiyle yanÄ±na yaklaÅŸtÄ±.

ArdÄ±ndan 2 kiÅŸi, genÃ§ hemÅŸirenin kolundaki Ã§antayÄ± alÄ±p kaÃ§tÄ±. A.P.'nin ihbarÄ±nÄ±n ardÄ±ndanÂ verilen eÅŸkal Ã¼zerindenÂ Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan Gasp BÃ¼ro AmirliÄŸi ekipleri, H.E.H.'yi olay yerine yaklaÅŸÄ±k 500 metre ilerideki bir inÅŸaatta saklandÄ±ÄŸÄ± yerde Ã§antayla birlikte yakaladÄ±. H.E.H.'nin ifadesi doÄŸrultusunda K.S. de evinde yakalandÄ±.



SaÄŸlÄ±k kontrolÃ¼nden geÃ§irilen 2 kiÅŸi, Ã‡ocuk Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.