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05.04.2020 - 09:19 | | DHA

Hepsi orada toplandı! Tek amaçları...

Sultangazi'de bir parkta sabah ve akşam saatlerinde bir araya gelen günübirlik işçiler, corana virüs önlemleri kapsamında denetimlerini artıran polis ekipleri tarafından parktan uzaklaştırıldı.

Hepsi orada toplandı! Tek amaçları...
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler evlerine gönderildi
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler evlerine gönderildi
Sultangazi'de parkta toplanan günübirlik işçiler evlerine gönderildi
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Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan Şehit Piyade Er Bekir Cömert Parkı, günübirlik işçilerin toplanma yeri oldu. Çoğunluğu yabancı uyruklulardan oluşan günübirlik işçiler, sabahın erken saatlerinde parkta bir araya geliyor. Burada 'komisyoncu' diye tabir edilen kişiler tarafından çalışacakları iş yerlerine yönlendirilen işçiler iş çıkışı ise yevmiyelerini almak için tekrar parka geliyor.

Maskesiz ve sosyal mesafa kuralına uymayarak parkta toplanan kalabalık grup, corona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini arttıran Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından evlerine gitmeleri için uyarıldı.

POLİS VATANDAŞLARI ANONSLA UYARDI

Ekipler ayrıca anons yaparak 'Evde Kal' çağrısı da yaptı. "Değerli İstanbullular evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdiklerinizin sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" diyerek vatandaşlara seslenen polisler, sürekli anonslarını tekrarladı.

Polis havadan helikopterle uyardı: Evde kal AdanaAdana'da polis, corona virüs salgını için alınan önlemler kapsamında, helikopterlerle vatandaşlara anons yaparak, "Kendi sağlığınız ve çevrenizdekilerin sağlığı için evinizde kalın. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkması yasaklanmıştır" uyarısında bulundu.
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