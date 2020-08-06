‘Her 15 saniyede 1 kişi ölüyor’

Dünya genelinde yeni tip koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı 19 milyona dayandı. Virüsün neden olduğu Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı da 705 bini geçti. Reuters’ın son iki haftalık küresel verilere dayandırdığı hesaplamasına göre, dünyada her 15 saniyede 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybediyor. Her 24 saatte bir, dünya genelinde 5900 kişinin öldüğü salgında ülkelerin normalleşme süreci de devam ediyor. Türkiye’de virüsün yayılmasını önlemek amacıyla aldığı tedbirleri gevşeten ülkeler arasında. Bu süreçte sosyal mesafe, maske gibi bireysel kurallara uymayan vatandaşlar nedeniyle Türkiye’de vaka sayısında artış yaşanacağı endişesi yaşanıyor. Özellikle Kurban Bayramı tatili boyunca vatandaşlar virüsün varlığını unuttu kuralları hiçe saydı. Bazı illerde vaka sayısında artış yaşandığı belirtildi.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu paylaşımda bugün tüm Türkiye’de salgınla ilgili bugüne kadar yapılan en yoğun denetimin gerçekleştireceğini duyurdu. Soylu’nun açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı söz konusu denetimlere ilişkin bir genelge yayınladı.



FOTOĞRAFTAKİ ‘DOĞRUYU’ BULUN!











Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla alınan tedbirler haziran ayından bu yana gevşetildi. Virüsten korunmak için maske, sosyal mesafe ve hijyen gibi bireysel tedbirlerle olmazsa olmaz kurallar arasında. Ancak kent meydanları, pazarlar, sahiller ve toplu taşıma araçlarında bu önlemlerin uygulandığını görmek neredeyse imkansız hale geldi. Bu fotoğraf karesi, İstanbul, Küçükçekmece’de çekildi. Tıka basa yolcu taşıyan minibüs kapısı açık hareket ederken sosyal mesafe kuralları da hiçe sayıldı. Yaya olarak objektife yakalanan iki gencin de maskesiz dolaştığı objektiflere yansıdı. Fotoğraf karesi, bireysel önlemlerin hiçe sayıldığını gözler önüne serdi.