Her akÅŸam aynÄ± saatte geliyor YÃ¼rekleri Ä±sÄ±tan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼

Ã‡evredekilerin 'Coni' ismini verdiÄŸi sokak kÃ¶peÄŸi, kent merkezindeki Cumhuriyet Caddesi'ndeki fÄ±rÄ±na her akÅŸam gidiyor. Burada fÄ±rÄ±n ustasÄ± tarafÄ±ndan ekmek ve simitle beslenen 'Coni' karnÄ±nÄ± doyuruyor.









'Coni'nin karnÄ±nÄ± doyurduÄŸu anlar, Ã§evredekiler tarafÄ±ndan cep telefonu kamerasÄ± ile gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lendi. GÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, Coni'nin fÄ±rÄ±n sahibinin getirdiÄŸi simiti yedikten sonra uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± yer alÄ±yor.Â









Coni'nin genellikle akÅŸam saatlerinde iÅŸ yerinin Ã¶nÃ¼ne geldiÄŸini sÃ¶yleyen fÄ±rÄ±n sahibi Nihat Kahraman, "Her akÅŸam geliyor. Biz de fÄ±rÄ±nda elimizde kalan boÄŸaca simit, ya da lahmacunlarÄ± ona -veriyoruz. Yiyecekleri yedikten sonra buradan uzaklaÅŸÄ±yor acÄ±kÄ±nca bir gÃ¼n sonra tekrar geliyor" dedi.

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