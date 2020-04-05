Her birinde farklı fiyat

Şişli, Beşiktaş arasında, 100 metre mesafede hizmet veren beş eczaneye maske fiyatlarını sorduğumuzda hepsinden farklı rakamlar aldık. N95 diye bilinen ve hastanelerde sağlık personelinin kullandığı maskenin eczanelerde 45 ile 88 lira arasında satıldığını tespit ettik. Kumaştan imal edilen yıkanabilir olduğu belirtilen üç adet maske fiyatı da beş eczanede farklı fiyatlara satılıyor. Bu ürünler 20 liradan başlayıp 30 liraya kadar çıkabiliyor.

Siyah renkli, yıkanabilir olduğu öne sürülen bir adet maskenin fiyatı ise aynı eczanelerde 15 ile 25 lira arasında değişen farklı fiyatlara pazarlanırken, üç katlı üç saat ömürlü bir adet cerrahi maskenin fiyatı da 4 ile 7 lira arasında değişen fiyatlara satılıyor. Bir eczacı salgın öncesi 50 adet içeren bir kutu cerrahi maskenin 9 liraya satıldığını, ancak imalatçı firmalar rakamları katlayınca bir adet cerrahi maskeyi 7 liraya satmak zorunda kaldıklarını dile getirdi.

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Erdoğan Çolak fiyat farklarının üreticilerden kaynaklandığını belirterek, yapılan eleştirileri kabul etmediklerini dile getirdi. Çolak, salgına hazırlıksız yakalanıldığını belirterek, “Mart ayına geldiğimizde maske üreticileri, özellikle de ihracatçılar kazanç kapısını fark ettiler. Maske fiyatları üretici kaynaklı olarak 11 Mart’tan sonra katlandı. 0.50 ile 0.75 kuruşa imal edilerek 1 liradan eczanelere verilen cerrahi maskeyi 3.50 liradan satmaya başladılar. Bir üretici, eczaneye 3.50, diğeri 2.50 liradan verince, rakamlar farklı oluyor” dedi.

Haftaya fiyat düşer

Çolak, “Bu ortamda eczanelere denetimler yaparak cezalar kesiliyor. Bunu kabul etmiyoruz. Denetim yapılması gereken yerler eczaneler değil, üretici firmalar ile tedarikçiler. Büyük çaplı ma ske üreticileri stok yaptılar. İçişleri Bakanımızın talimatıyla bazı firmalara baskınlar düzenlendi. Sağlık Bakanlığı nezdinde özel hastaneler için 80 kuruş artı KDV’den maske alımı belirlediğini duyduk. Aynı şekilde vatandaş için de indirim yapılması gündeme gelecek. Önümüzdeki haftadan itibaren fiyatların düşeceğini umuyoruz. Cerrahi maske üç saat kullanılıyor. Dokuz saat çalışan vatandaş günde 15 lira maskeye veremez” diye konuştu.

Bir günde dört cerrahi maske

Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ise farklı türdeki maskelerin koruyuculuğu hakkında vatandaşları uyararak, şunları söyledi:

“Yıkanabilir tekstil ürünü denilen maskeler güvenilir değil. İngiltere’de yapılan son çalışmaya göre kumaştan yapılan maskeler cerrahi maskenin yarısı kadar koruyor. Cerrahi maskelerin koruyuculuğu yüzde 30 ve kullanım süresi en fazla üç saat. N95 maskeler ise kuralına uyularak kullanılırsa beş gün koruyucu özelliğe sahip. Her gün çalışmak zorunda olan bir vatandaşın günde minimum dört cerrahi maske kullanması gerekiyor.”