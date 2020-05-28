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28.05.2020 - 18:33 | | DHA

Her satırı acı! Şoför 15, ölen kardeşi 4 yaşında...

Denizli'nin Çal ilçesinde Ramazan K.'nin (15) kardeşleriyle birlikte tarlaya giderken kullandığı traktör devrildi. Kazada, Ali Mert K. (4) yaşamını yitirirken, ağabeyi Muharrem K. (8) ağır yaralandı, sürücü Ramazan K. ise yara almadan kurtuldu.

Her satırı acı! Şoför 15, ölen kardeşi 4 yaşında...

Kaza, saat 10.00 sıralarında Bayıralan Mahallesi girişi yakınlarında meydana geldi. Ramazan K. tarlaya gitmek için kardeşleri Muharrem K.(8) ve Ali Mert K.'yi de yanına alarak yola çıktı.

Tarlaya giden toprak yolda kontrolden çıkan traktör devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri traktörün altında kalan Ali Mert K.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Ağır yaralanan Muharrem K., ambulansla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Her satırı acı Şoför 15, ölen kardeşi 4 yaşında...




Sürücü Ramazan K. ise kazayı yara almadan atlattı. Savcının incelemesinin ardından Ali Mert K.'nin cenazesi, Çal Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Interpol'ün aradığı otomobil Konya'da bulunduINTERPOL tarafından Almanya'dan çalıntı olarak aranan 700 bin TL değerindeki lüks otomobil, Konya'daki otoparkta park halinde bulundu. Olayla ilgili M.E., gözaltına alındı.
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