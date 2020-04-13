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13.04.2020 - 17:39 | | DHA

Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

İstanbul Beylikdüzü'nde sitenin otoparkına bırakılan motosiklet 10 dakika içerisinde 4 kişi tarafından çalındı. Motosikletin götürüldüğü anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Her şey 10 dakika içinde oldu! 4 kişi motosiklet çaldı

Olay, 29 Mart günü saat 17.30 sıralarında Beylikdüzü Barış Mahallesi Mehmetçik Caddesindeki bir sitenin otoparkında yaşandı. Ufuk Şahin, 17 bin lira değerindeki motosikletini kardeşi Arif Şahin'e verdi. Bağcılar'da oturan Arif Şahin, bir arkadaşı ile görüşmek için motosiklet ile Beylikdüzü'ne gitti. Arkadaşı ile görüşüp geri döndüğünde ise ağabeyine ait motosikleti yerinde bulamadı. Şahin, motosikleti otoparkına bıraktığı site yönetime giderek durumu anlattı. Güvenlik kameraları incelendiğinde ise otoparka gelen 4 kişinin güvenlik kamerasının açısını değiştirdiği ve motosikletin kilidini kırarak çaldıkları görüldü. Şahin, polise giderek şikayette bulunurken, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

OLAY ANI KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ise, şüphelilerin 10 dakika içerisinde motosikletin yanına 3 kez gelip gittikleri, son gelişlerinde motosikletin başında bekleyerek çevreyi gözledikleri görüldü. Görüntülerde, bir süre bekleyen hırsızlardan birinin motosikletin kilidini kırdıktan sonra üstüne bindiği, diğerinin ise ittiği görülürken, sonrasında iki kişinin motosikletin üzerinde hızla uzaklaştığı kameraya yansıdı.

Çekmeköy'de kadının eski sevgilisi tarafından darp edildiği anlar kameradaŞikayet ettikten sonra konuşmak için yanına gittiği eski sevgilisi Kenan Ö. tarafından yeniden darp edilen B.A.’nın o anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. B.A., polis ifadesinde Kenan Ö.’ için, “Beni yere attı, tırnakladı, yüzüme, sırtıma vurdu, yola fırlattı. Yere düştüm. Suratıma yumruk attı. Hatta baygınlık geçirdim. Beni o haldeyken bile dövmeye devam etti” dedi. İkinci kez darp edilen B.A., bu kez aile mahkemesine başvurarak Kenan Ö. ve iki arkadaşı hakkında 6 ay uzaklaştırma kararı aldı.
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