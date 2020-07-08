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08.07.2020 - 03:37 | | DHA

Her ÅŸey bir anda oldu! Yolda yürüyordu ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±

Ãœmraniye'de yolda yÃ¼rÃ¼yen bir kiÅŸi, uÄŸradÄ±ÄŸÄ± silahlÄ± saldÄ±rÄ±da yaralandÄ±. YaralÄ± hastaneye kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

Her ÅŸey bir anda oldu! Yolda yürüyordu ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±

Olay, Åžerifali Mahallesi Adil Sokak'ta 23.00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re, yolda yÃ¼rÃ¼yen A. K. (20)'ye otomobille yanÄ±na gelen kiÅŸi veya kiÅŸiler tarafÄ±ndan pompalÄ± diye tabir edilen tÃ¼fekle aÃ§Ä±lan ateÅŸle yaralandÄ±. SaldÄ±rganlar geldikleri otomobille kaÃ§arken vatandaÅŸlar, durumu polise bildirdi.

Her ÅŸey bir anda oldu Yolda yÃ¼rÃ¼yordu ne yapacaÄŸÄ±nÄ± ÅŸaÅŸÄ±rdÄ±

Polis ekipleri olay yerini gÃ¼venlik ÅŸeridi iÃ§ine alÄ±rken A.K, olay yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri tarafÄ±ndan ambulansla Fatih Sultan Mehmet EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±larak tedavi altÄ±na alÄ±ndÄ±. Â Olay yeri inceleme ekipleri saldÄ±rÄ±nÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ± noktada incelemelerde bulundu. Yerdeki boÅŸ fiÅŸekler delil torbalarÄ±na konularak incelenmek emniyete gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.Â 

Polis ekipleri kaÃ§an saldÄ±rganlarÄ± yakalamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±.

Jandarmadan corona denetimiÄ°stanbul'da jandarma ekipleri sorumluluk bölgelerindeki eÄŸlence mekanlarÄ±nda yeni tip corona virüs (Covid-19) tedbirlerine yönelik denetim yaptÄ±.
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