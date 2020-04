Her Şey Nasıl Yazılır? Herşey Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Her Şey Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu açısından ele alındığında bu kelimenin doğru yazılışı ‘her şey’ şeklinde geçmektedir. Yani ayrı yazılır. Genelde halk arasında bu kelime bitişik olarak yanlış şekilde ele alınmaktadır. Ayrı olarak doğru yazımı üzerinden cümle içerisinde kullanabilirsiniz.

Her Şey TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

TDK’ya göre bu kelimelerin doğru yazımı ‘her şey’ biçiminde ayrı olarak ele alınmaktadır.

Her şey (Doğru)

Herşey (Yanlış)

Her Şey Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Her şey kelimesini cümle içerisinde farklı örneklerle belirtmek gerekirse;

‘’Bu sene her şey çok güzel olacak.’’

‘’Hayatta her şeyi yapmak istiyor.’’

Her Şey Nedir?

Her şey kelimesi ‘belli bir konu üzerinde tüm unsurları kapsaması’ biçiminde tabir edilebilir. Bu anlamı ile beraber ayrı olarak her şey kelimesini kullanabilirsiniz.