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17.05.2020 - 22:03 | | AA

Her şeyi yaptılar ama... Hayatını kaybetti

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Altunçay köyü Oluk yokuşu mevkisinden bahçeden traktörüyle evine dönen Ali Yetkin (65), henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Yoldan çıkarak savrulan traktör devrildi. Sürücü Yetkin, traktördeki odunların altında kaldı.

Her şeyi yaptılar ama... Hayatını kaybetti


İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları yoğun çalışmanın ardından Yetkin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Yetkin'in cesedi, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

 

Sokak hayvanlarına mama bıraktığı için üstüne yürüdüler!Eskişehir'de 65 yaş ve üstü vatandaşlar için verilen 6 saatlik sokağa çıkma izni sırasında evlerinin karşısındaki parka sokak hayvanları için mama ve su bırakan yaşlı adama, komşusu olduğu öğrenilen bir kişi tepki gösterip üzerine yürüdü. Yaşlı adamın parka bıraktığı mama ve su kaplarını tekmeleyip hakaret eden kişinin bu davranışlarının görüntülendiği videonun sosyal meydana yayınlanması büyük tepki gördü.
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