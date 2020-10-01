Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrasında özetle şunları söyledi:

YARI YARIYA DÜŞÜŞ SAĞLADIK: Bazı iddialara huzurunuzda cevap vereceğim. Virüsün son tırmanışından sonra birçok yerde yaklaşık yarı yarıya düşüş sağladık. Aşı için önümüzdeki 2-3 aylık zaman kaldığı düşünülürse tünelin ucu ve ışık göründü. Bazıları bu tünelden emek vermeden, sırf konuşarak başarılı çıkmak istiyor. Alacakaranlıktayken yarın unutulacak bazı iddialar ileri sürüyor.

ASEMPTOMATİK POZİTİF: Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var. Bu kişilere asemptomatik pozitifler diyoruz. Bunların salgın açısından önemi bulaştırıcı yani taşıyıcı olmalarıdır. Tespit ve izole edilmezlerse salgının büyümesine yol açarlar. Gerekli destekle izole edildiklerinde bu kişilerin testi ortalama bir haftada negatif çıkmaktadır. Her gün açıklanan ve üzerinde durduğumuz yeni hasta sayısı asıl dikkat konusu olmalıdır. Bir kısmını evde, önemli bir kısmını da hastanede takip ve tedavi ediyoruz. Hasta ile ağır hasta arasındaki fark da açıktır. Sahadaki mücadele ile hastanedeki mücadele de artık kısmen ayrıdır.

HARMANLAMAK YANLIŞ: Ölüm sayılarını gerçeğinden yüksek göstermeye çalışanlar nerede dayanak arıyor? Türkiye’de ölüm bilgileri iki kaynakta toplanmaktadır. Biri belediyelerimizin e-devlet veri tabanında da yer alan defin sayılarıdır. Diğeri Türkiye İstatistik Kurumu’dur. İki ayrı veri tabanının birlikte kullanımı yanlıştır. Ölüm raporlarında bulunan bazı kategorik bilgiler yanlış yorumlanıyor. Vefat sayılarına ilişkin yanıltıcı iddialar bazı belediyelerin açıklamalarına dayanıyor. Belediyelerin mezarlık bilgi sisteminde söz konusu ildeki defin sayıları yer alır. Defin raporları ise kişilerin öldüğü ilde verilir. Üç ayrı yer üç ayrı il söz konusudur. Belediyelerin verileri kendi illerindeki defin sayılarını ortaya koyar. TÜİK verilerinde dağılım, ölen kişilerin ikamet adresine göre yapılmaktadır. Dolayısıyla belediye ile TÜİK verileri arasında bir fark oluşur. 11 il belediyesi verilerine bakıp, sonuç çıkarmak, harmanlamak yanlıştır. Birinin ölümünü saklamaya ise imkan yok. 2020 yılındayız. Hayatta olanı ölmüş gösteremeyeceğimiz gibi öleni de hayatta göstermeniz mümkün değil.

BÖYLE BİR ARAYÜZ YOK: (Vakaların açıklanandan yüksek olduğu iddiası) İddia edilen evrakla ilgili üzerinde bir tarih yok. Bizim yazılım programımızda böyle bir arayüz yok. 10 Eylül olduğu söylenen gün için yapılan test sayısı 112 binlerde. 152 bin olduğu söyleniyor. Neresinden bakıp yorum yapacaksınız? Bizim verdiğimiz tablodaki bütün bilgilerin hepsi, tamamının doğru olduğunu söylemek istiyorum. Bizim verdiğimiz günlük hasta sayısı, zaten 29 Temmuz’dan itibaren de günlük hasta sayısı olarak verdik. Semptomu olan, hastanede yatmayan ve yatan kişileri günlük hasta sayısı olarak vermiş oluyoruz.

EĞİTİM İÇİN YENİ ÖNERİ



OKULLARDA SORUN YAŞAMADIK: Şu ana kadar hazırlık ve birinci sınıflarda ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Muhtemelen 2, 8 ve 12. sınıflar için Bilim Kurulu önerisi var, önümüzdeki hafta daha net bir karar alma sürecine girince zaten açıklamış olacağız.



1391 yeni hasta 65 can kaybı



Türkiye’de koronavirüs nedeniyle 65 kişi yaşamını yitirirken, yeni hasta sayısı bin 391 olarak açıklandı.



Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerine göre dün 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. 112 bin 98 test yapılırken, yeni hasta sasyısı bin 391 oldu, bin 245 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 279 bin 749’a çıktı. Toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, vaka sayısı 318 bin 663, vefat sayısı 8 bin 195 olarak kayıtlara geçti. Aktif hasta sayısı 30 bin 719, ağır hasta sayısı bin 516, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6.4 oldu.



Günlük 200 bin test



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tabloya yeni bilgiler ilave edildiğini bildirdi. Koca, “Bundan sonra daha geniş, var olan bilgilere ilave hem birinci basamak filyasyon ve aile hekimi izleme oranlarını hem de sağlık kuruluşlarımızdaki yoğun bakım erişkin hasta, yatak ve ventilatör doluluk oranlarımızı da haftalık olarak vermiş olacağız” dedi. Koca, ayrıca test sayısını da önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200 bine çıkarmak istediklerini açıkladı.