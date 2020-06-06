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06.06.2020 - 13:08 | | İHA

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi...

İstanbul Arnavutköy’deki ormanlık alanda geçtiğimiz günlerde bulunan cesedin evden kaçan 19 yaşındaki otizmli Taha Yiğit’e ait olduğu öğrenildi.

Her yerde aranıyordu! Kötü haber geldi...

İstanbul Küçükçekmece'de yaşayan 19 yaşındaki otizmli Taha Yiğit, 20 Nisan Pazartesi günü babasıyla dışarıya çıktıktan sonra, eve geri dönüş sırasında dışarıya kaçarak kaybolmuştu.

Otizmli Taha Yiğit’in peşinden giden ailesi, bulamayınca durumu polise bildirmiş ve ekipler gencin kaybolduğu andan itibaren geniş kapsamlı araştırma başlatmıştı. Yapılan çalışmalar neticesinde geçtiğimiz günlerde Arnavutköy İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık arazide bir ceset bulundu.

Ekipler Taha Yiğit’in en son görüldüğü noktaya yaklaşık 4 kilometre yakınlığında olmasından dolayı cesedin otizmli gence ait olma ihtimali üzerinde çalışma başlattı. Yapılan otopsi sonucunda cesedin 19 yaşındaki otizmli Taha Yiğit’e ait olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Bakan Akar'da terhis ve celp açıklamasıBakan Akar, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin hak, alaka ve menfaatlerini korumak ve kollamakta da son derece azimli, kararlıyız ve buna da muktediriz." dedi.
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