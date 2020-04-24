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24.04.2020 - 17:32 |

Herhalde Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Her Halde Mi Yoksa Heralde Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Dilimizde birleşik kelimelerin doğru yazılışı ile ilgili birçok hata yapılmaktadır. Bu kelimeler nasıl yazılır soruları en çok sorulan sorulardan birisidir. Bu kelimenin birisi ise hafta içi kelimesidir. Hafta içi birleşik mi ayrı mı yazılır? Bu kelimenin eş anlamlısı nedir. Eş anlamı olan sözcükler nelerdir? Bu soruların cevaplarını sizler için detayları ile hazırladık.

Herhalde Nasıl Yazılır? Tdk Sözlük'te Her Halde Mi Yoksa Heralde Olarak Mı Yazıyor? İşte Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumunun sitesinde sıklıkla kelimelerin doğru yazılışları ile ilgili araştırmalar yapılmaktadır. En çok birleşik kelimeler de hatalar yapılmaktadır. Bu kelimelerden birisi de hafta içi kelimesidir. 

Hafta İçi TDK'ya Göre Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumunda birleşik kelimelerin doğru yazılışları bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre hafta içi kelimesinin doğru yazılışı ayrıdır. ''hafta içi'' şeklinde yazılması doğru olmaktadır.

Hafta İçi Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Hafta içi kelimesinin cümle içerisinde doğru ve yanlış yazım örnekleri aşağıda belirtilmiştir.

- Bu hafta içi sinemaya gideceğim. Doğru

 - Haftaiçi evde kalmak istiyorum. Yanlış

Hafta İçi Nedir?

Hafta içi kelimesi Türk Dil Kurumunda anlamı bulunmaktadır. Türk Dil Kurumuna göre hafta içi kelimesinin anlamı aşağıda açıklanmaktadır.

- Haftanın cumartesi ve pazar günleri dışında kalan günleri, hafta arası

Yerli yoğun bakım solunum cihazı muadillerinden üstünSanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinesinde, Sağlık Bakanlığının iş birliğiyle Arçelik, Aselsan, Baykar ve Biosys tarafından geliştirilen ve testlerden başarıyla geçtikten sonra hastanedeki ilk kullanımlarında hekimlerden tam not alan yerli yoğun bakım solunum cihazının, yurt dışından ithal edilen muadillerinden de üstünlüklerinin bulunduğu görüldü.
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