MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Herkes bunu konuşuyor! '21.21.21'
ABONE OL
21.01.2021 - 22:22 |

Herkes bunu konuşuyor! '21.21.21'

Bugün 21'inci yüzyılın 21'inci yılı. Saatler 21.21'i gösterdiğinde sosyal medyada '21. 21. 21' en çok konuşulan konu oldu. Birçok ünlü sanatçı, siyasetçi saat 21.21'i gösterdiğinde paylaşımda bulundu

Herkes bunu konuşuyor! '21.21.21'

Siyasilerin ve sanatçıların da aralarında bulunduğu binlerce sosyal medya kullanıcısı, Twitter'dan temennilerini paylaşıyor.

İŞTE 21.21.21 PAYLAŞIMLARI

Ordu Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler "21. yüzyılın 21. yılının 21. gününde saat 21.21'de de şehrimiz ve ülkemiz için düşünmeye, üretmeye ve çalışmaya gayretle devam ediyoruz" tweet'i attı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, "Vakitlerden Diyarbakır 21. Asrın, 21. Yılı, 21. Günü, Saat 21.21 Diyarbakır. 21'deBuluşalım" şeklinde bir tweet ile katıldı.

Ünlü tiyatro sanatçısı Genco Erkal da "21. yüzyılın 21. yılının 21. gününde saat 21’de gelecek güzel günlere, en iyi dileklerimle..." paylaşımında bulundu.

Belediyeler de resmi Twitter hesaplarından paylaşımlarda bulunarak bu furyaya katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi: Bugün 21. Yüzyılın 21. Yılının 21. Günü’nde saat 21.21 6000 yıllık geçmişinle nelere tanıklık ettin Medeniyetlerin Beşiği Kayseri. Yarınlar senin Kayseri 

Lüleburgaz Belediyesi: 21.yüzyılın 21.yılı 21.günü Saat 21.21 de Geceye bir güzellik bırakalım.

Boşanmak üzere olduğu kadının evini yaktıKonya'nın Ilgın ilçesinde bir kişinin, boşanmak üzere olduğu kadının ailesiyle oturduğu evin çatısını yaktığı iddia edildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İlhan Cavcav kimdir? İlhan Cavcav nereli, ne zaman öldü, kaç yıl başkanlık yaptı?

İlhan Cavcav kimdir? İlhan Cavcav nereli, ne zaman öldü, kaç yıl başkanlık yaptı?

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İndirim uygulanıyor! Faizler siliniyor, son 10 gün...

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

İyileşenlerin üçte birinde hastalık geri dönüyor

Son dakika: 21 Ocak koronavirüs tablosu: Son dakika Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Son dakika: 21 Ocak koronavirüs tablosu: Son dakika Sağlık Bakanlığı vaka ve ölü sayısı kaç oldu?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet