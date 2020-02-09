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09.02.2020 - 11:58 | | DHA

Herkesin kabusu olmuştu! O yankesici yakalandı

Gaziantep’te, duraklarda ve bindiği otobüslerde yankesicilik yaparak, 10 kişiyi mağdur eden ve araç içi kamerası görüntülerinden yakalanan şüpheli, mahkemece tutuklandı.

Herkesin kabusu olmuştu! O yankesici yakalandı

Gaziantep'te son aylarda 10 kişi, kent merkezindeki duraklarda ya da bindikleri otobüslerde cüzdan ve telefonlarının çalındığını söyleyerek, polise şikayette bulundu. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurların şikayetlerinin ardından başlattığı çalışma ile durak ve otobüslerdeki kameraları inceledi. Bunun üzerine durakta bekleyen ya da otobüste yolculuk yapan 10 kişinin telefon veya cüzdanlarının aynı şüpheli tarafından çalındığı belirlendi.

Polisler, şüpheliyi adresine düzenlediği operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan ve sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen ismi açıklanmayan şüpheli, 'yankesicilik yöntemiyle hırsızlık' suçundan tutuklanarak, cezaevine konuldu.

 

 

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