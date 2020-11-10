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10.11.2020 - 17:18 |

HES kodu alma ekranı: HES kodu SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile nasıl alınır?

HES kodu alma ile ilgili ayrıntılar merak ediliyor. HES kodu, sınavlar ve seyahatler olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılıyor. Peki e-Devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu alma ekranı: HES kodu SMS, e-Devlet ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile nasıl alınır?

HES kodu, sınavlar, ulaşım ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılıyor. HES kodu, e-Devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınabiliyor. HES kodu alma ile ilgili ayrıntılar ise merak ediliyor. İşte HES kodu alma ekranı...

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

E-DEVLET HES KODU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 10 Kasım 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 146 bin 198 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 529 kişiye hastalık tanısı konuldu, 87 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 1 oldu, son 24 saatte 2 bin 215 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 342 bin 501'e yükseldi. Bakan Koca yaptığı değerlendirmede, "Ağır hasta sayımız 3.000’i geçti. Kayıplarımızı azaltmak için hasta ve ağır hasta sayısını azaltmak zorundayız." dedi.
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