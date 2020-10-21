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21.10.2020 - 10:27 |

HES kodu alma ekranı için tıkla! SMS, e-Devlet ve uygulama ile HES kodu nasıl alınır, nerelerde kullanılır?

HES kodu, kamu kurumlarına girişte, sınavlar, seyahatler ve şehir içi toplu ulaşım araçlarında kullanılıyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya alınan HES kodu, e-Devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınıyor.

HES kodu alma ekranı için tıkla! SMS, e-Devlet ve uygulama ile HES kodu nasıl alınır, nerelerde kullanılır?

HES kodu şartı gelmesi sonrasında gündemde vatandaşların araştırdığı konular arasında 'HES kodu alma' yer alıyor. HES kodu, seyahat, ÖSYM sınavları, kamu kurum ve kuruluşlarında ve şehir içi ulaşımda da kullanılmaz zorunluluğu getirildi. Peki, e-Devlet, Hayat Eve Sığar Uygulaması ve SMS ile nasıl yapılır?

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-DEVLET İLE HES KODU ALMA

e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

E-DEVLET HES KODU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

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