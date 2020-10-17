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17.10.2020 - 12:55 |

HES kodu alma, sorgulama | HES kodu nedir, nasıl alınır?

HES kodu nedir, nasıl alınır? Kovid-19 salgını ile hayatımıza giren HES kodu artık birçok alanda kullanılır hale geldi. İlk olarak şehirler arası uçuşlarda istenilen HES kodu artık şehir içi ulaşım, ÖSYM sınav başvurusu ya da kamu kurumlarına girişlerde de istenebiliyor. Peki, HES kodu alma işlemi nasıl yapılır?

HES kodu alma, sorgulama | HES kodu nedir, nasıl alınır?

HES kodu alma ve sorgulama işlemini kolaylıkla yapabileceğinzi yöntemleri sizler için derledik. Üç farklı yöntemle alınabilen HES kodu nasıl alınır, nasıl sorgulanır? İşte birçok alanda gerekli olan HES kodu ile ilgili detaylar...

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.

HES KODU NASIL ALINIR? İŞTE YÖNTEMLER

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA
Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Yangın çıkan evinin bir odasını dava süreci nedeniyle 8 yıldır muhafaza ediyorBurdur'da evlerinde çıkan yangında ellerinde ve kulaklarında oluşan ağır yanıklardan dolayı oğlu yüzde 61 engelli hale gelen İsa Gürdal, açtığı dava süreci devam ettiği için 8 yıldır yanan odayı muhafaza ediyor. Odanın sürekli kilitli olduğunu söyleyen Gördül, "Burası bütün tozlarıyla, yangın izleriyle korunuyor. Sadece bilirkişi, keşif ve hakim eve gittiğinde kapısı açılıyor. Bu zamana kadar odada 3 kez bilirkişi incelemesi yapıldı' dedi.
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