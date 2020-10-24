MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri HES kodu nasıl alınır? e-Devlet HES kodu alma ekranı! (SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması)
ABONE OL
24.10.2020 - 00:29 |

HES kodu nasıl alınır? e-Devlet HES kodu alma ekranı! (SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması)

HES kodu alma ekranı ve detayları merak ediliyor. Kontrollü sosyal hayat için Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan HES kodu SMS, Hayat Eve Sığar uygulaması ve e-Devlet üzerinden alınabiliyor. Peki HES kodu nasıl alınır?

HES kodu nasıl alınır? e-Devlet HES kodu alma ekranı! (SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması)

HES kodu, şehir içi ulaşım, sınavlar ve kamu kurumlarına girişleri olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılma şartı bulunuyor. HES kodu kullanma şartı sonrasında ise vatandaşlar HES kodu alma ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. İşte e-Devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar Uygulaması ile HES kodu alma...

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

HES kodu nasıl alınır e-Devlet HES kodu alma ekranı (SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması)

E-DEVLET İLE HES KODU ALMA

e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

E-DEVLET'TEN HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

 

Genç kıza sokak ortasında bıçaklı saldırıBayrampaşa'da bir saldırgan kaldırımda arkadaşıyla yürüyen genç kızı bıçaklayarak kaçtı. Güvenlik kameralarına da yansıyan olayda genç kızın bacağına yedi dikiş atılırken, bıçaklı saldırgan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

On Numara sonuçları- 23 Ekim! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

On Numara sonuçları- 23 Ekim! On Numara çekiliş sonuçları sorgulama ekranı!

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

Milyonları ilgilendiriyor! 23 yıl şartı var, ödeme yok...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

10 soruda grip aşısı! 5 puanı bulan...

'Kaçak maske' üretilen fabrikaya baskın! Hepsi ele geçirildi

'Kaçak maske' üretilen fabrikaya baskın! Hepsi ele geçirildi

Sıradaki Haber