HES kodu nasıl alınır? e-Devlet HES kodu alma ekranı! (SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması)

HES kodu, şehir içi ulaşım, sınavlar ve kamu kurumlarına girişleri olmak üzere çeşitli alanlarda kullanılma şartı bulunuyor. HES kodu kullanma şartı sonrasında ise vatandaşlar HES kodu alma ile ilgili ayrıntıları araştırmaya başladı. İşte e-Devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar Uygulaması ile HES kodu alma...

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-DEVLET İLE HES KODU ALMA

e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

E-DEVLET'TEN HES KODU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.