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31.10.2020 - 01:10 |

HES kodu nasıl alınır? e-Devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu almanın ayrıntıları...

Koronavirüs sonrasında HES kodu yaşamda yer almaya başlandı. HES kodu; sınavlar, ulaşım ve kamu kurumlarına girişlerde kullanılıyor. HES kodu alma ile ilgili ayrıntılar ise merak konusu. Peki HES kodu nasıl alınır?

HES kodu nasıl alınır? e-Devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu almanın ayrıntıları...

HES kodu nasıl alınır? sorusunun yanıtı gündemde araştırılıyor. HES kodu, e-Devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden alınabiliyor. İşte HES kodu alma ile ilgili ayrıntılar...

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU ALMA

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

SMS İLE HES KODU ALMA

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

Enkaz altındaki Buse kurtarıldı!Bakan Pakdemirli'nin 283 sokaktaki enkaz altından konuştuğu Buse Hasdemir 9,5 saat sonra kurtarıldı. Enkaz altından yaklaşık 9,5 saat sonra çıkarılan Buse Hasyılmaz, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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