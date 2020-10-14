HES kodu nasıl alınır, nerelerde kullanılır? e-Devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nasıl alınır, nedir?

HES kodu, seyahatlerde, sınavlarda ve çeşitli alanlarda kullanılıyor. HES kodu, kontrollü sosyal hayat için Sağlık Bakanlığı tarafından başlatıldı. e-Devlet, SMS ve Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu alma ile ilgili detaylar merak konusu. Peki HES kodu ne iş yarar, nasıl kullanılır?

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-DEVLET İLE HES KODU ALMA

e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

HES KODU NEDİR?

HES (Hayat Eve Sığar) Kodu, Kontrollü Sosyal Hayat kapsamında, ulaşım ya da ziyaret gibi işlemlerinizde kurumlarla ve kişilerle, Covid-19 hastalığı açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığınızı güvenli şekilde paylaşmanıza yarayan bir koddur. Paylaştığınız HES kodları uygulama üzerinden ya da kurumlara sağlanan servisler aracılığı ile sorgulanabilir.