HES kodu nasıl alınır, nerelerde kullanılır? HES kodu alma ekranı( SMS, e-Devlet, Hayat Eve Sığar Uygulaması)

HES kodu nasıl alınır? sorusunun cevabı gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. HES kodu, sınavlarda, şehir içi ulaşım ve kamu kurumlarına girişlerde isteniyor. Kontrollü sosyal hayat için Sağlık Bakanlığı tarafından başlatılan HES kodu alma ekranı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor.

E-DEVLET İLE HES KODU ALMA

e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

E-DEVLET HES KODU ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.