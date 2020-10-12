SMS ile HES kodu nasıl alınır? HES kodu almak zorunlu mu?

HES kodu nereden ve nasıl alınır sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Binlerce vatandaşı yakındann ilgilendiren HES kodu konusunda araştırmalar devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ve temaslı kişilerin sosyal hayatın için karışmasını engellemek amacıyla hayata geçirilen HES kodu ile daha önce şehirlerarası seyahatler ve uçak yolculuklarında HES kodu kullanmak zorunlu hale getirilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen son genelge ile HES kodu şehir için toplu ulaşım ve kamu kurum ve kuruluşlarında zorunlu hale getirildi. Peki HES kodu nereden ve nasıl alınır?

SMS İLE HES KODU ALMA...

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-DEVLET UYGULAMASI ÜZERİNDEN HES KODU ALMA

HES kodunu e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.