HES kodu nereden ve nasıl alınır? HES kodu artık zorunlu mu?

HES kodu nereden ve nasıl alınır sorusu vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı tarafından çıkarılan Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden veya e-Devlet üzerinden alınabilen HES kodunun kullanımı artık iyice yaygınlaştı. Koronavirüs pandemisi nedeniyle birçok alanda kullanımı zorunlu hale getirilen HES kodu SMS, Hayat Eve Sığar Uygulaması ve e-Devlet üzerinden alınabiliyor.

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır ve 2023'e SMS olarak atılır.

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI İLE HES KODU NASIL ALINIR?

Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden 'HES Kodu İşlemleri' bölümüne girilir 'HES Kodu Oluştur' butonuna tıklanır. KOD kullanım süresi seçilir ve KOD oluşturulur.

E-DEVLET İLE HES KODU ALMA

e-Devlet sistemi üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-hes-kodu-uretme-ve-listeleme adresinden alabilirsiniz.

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