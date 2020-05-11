Hey özgürlük!

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Tekirdağ’da uzun süre sonra dışarı çıktığı için çok mutlu olduğunu söyleyen Sevim Cinci (81) “Dışarı çıkmak ruhen de bana iyi geldi” dedi.

Kocaeli Darıca’da bazı vatandaşların evlerinin önünde oturmayı tercih ettiği görülürken, bazıları ise yürüyüş yaptı. Vatandaşların sosyal mesafe kuralına uydukları görüldü. Beşir Aydın (76), “Bugün Anneler Günü, annemin kabrini ziyaret edeceğim” diye konuştu.

Antalya’da vatandaşlar, sahilde yoğunluk oluşturdu. Denizi izlemek isteyen vatandaşlar seyir terasında toplandı.

Muğla Datça’da Fethi Kantarlı (88) ve eşi Raziye Kantarlı (81), el ele tutuşarak geldikleri bahçe kapısı önünde saatin 11.00 olmasını bekledi. Kantarlı çifti, torunları eşliğinde 10’dan geri sayım yaparak sokağa adım attı. Evde saatler öncesinden giyinip, günler sonra sokağa çıkan çift, hasret kaldıkları denizi görmek için öncelikle sahile indi.

Eskişehir’de de vatandaşlar Porsuk Çayı kenarında yürüyüş yaptı, park ve bahçelerde dolaştı. Kanlıkavak Parkında yürüyüşe çıkan Ersin Öner (75), sokakları çok özlediğini belirterek “Bugün var ya yeniden doğmuş gibi hissediyorum” dedi.

Adana’da parka giden Yusuf İncekalan (74), “2 aydır hanımla birlikte evde her gün 8 ila 10 bin adım atarak spor yaptık. Bugün de dışarı çıkınca çok mutlu olduk, ne yapacağımızı şaşırdık” dedi.

Bakan uyarısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün 65 yaş ve üstü vatandaşlara “maske uyarısında” bulundu. 65 yaş ve üstündeki vatandaşların evde kalarak koronavirüsle mücadele sürecine büyük destek verdiklerini belirten Koca, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Beklenen gün geldi. Şehir, siz hanımefendiler ve beyefendilerle adeta yeniden tanışacak. Bu güzel günde maske takmayı ihmal etmeyin. Maske artık kıyafetimizin bir parçası olmalı” ifadelerini kullandı. ANKARA Milliyet