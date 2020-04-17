MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Heyecanlandıran ilaç mesajı
ABONE OL
17.04.2020 - 07:00 | | Haber Araştırma

Heyecanlandıran ilaç mesajı

Koronavirüse karşı aşı çalışmaları için iki hafta önce laboratuvara giren Prof. Dr. Ercüment Ovalı’nın sosyal medyadan gece saatlerinde yaptığı açıklama heyecanlandırdı.

Heyecanlandıran ilaç mesajı

Daha önce aşı çalışmaları hakkında duyuru yapmak için 23 Nisan tarihini veren Ovalı, yaptığı paylaşımda; “1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık. Ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir, çok iyi sonuçlar aldık. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ovalı ve ekibi aynı anda üç çalışmayı birden sürdürüyor. Bir yandan koronavirüs tedavisinde kök hücre tedavilerine yönelik araştırmalar yapan ekip, aynı zamanda immün plazma ve aşı çalışmalarını da yönetiyor. Ovalı’nın daha önce de 23 Nisan’ı tarih gösterdiği mesajı da ekibin aşıyı bulduğuna yorulmuştu. Ovalı da bunun üzerine attığı tweet’in “Aşıyı bulduk” anlamına gelmediğinin altını çizerek, “Kendimiz için 23 Nisan’ı milat koyduk. Hem aşı, hem kök hücre hem de immün plazmayı test aşamasına getirmek için. Kök hücrenin, plazmanın ilk klinik sonuçlarını raporlamış olacağız. Aşıyı da hayvan testi seviyesine getirmek için birbirimize söz verdik. Twetimi yanlış yorumluyorlar Kovid-19’un tedavisini buldular diye yazılıyor. Bu yanlış. Biz sadece iyi şeyler yapmak için çalışıyoruz” demişti.

Corona ilacı için heyecanlandıran gelişmeTürkiye'de ve dünyada corona aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Corona virüs tedavisi üzerine ekibi ile birlikte bir süredir laboratuvarda çalışmalar yürüten Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 80. Yılı: Bir eğitim efsanesi

Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 80. Yılı: Bir eğitim efsanesi

Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Erken emeklilik bekleyen yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor!

Balkondan komşulara korona konseri

Balkondan komşulara korona konseri

'Başarılarla dolu yeni bir hikâye yazılıyor'

'Başarılarla dolu yeni bir hikâye yazılıyor'

Sıradaki Haber