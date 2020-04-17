Heyecanlandıran ilaç mesajı

Daha önce aşı çalışmaları hakkında duyuru yapmak için 23 Nisan tarihini veren Ovalı, yaptığı paylaşımda; “1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 Nisan’da açıklayacaktık. Ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir, çok iyi sonuçlar aldık. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ovalı ve ekibi aynı anda üç çalışmayı birden sürdürüyor. Bir yandan koronavirüs tedavisinde kök hücre tedavilerine yönelik araştırmalar yapan ekip, aynı zamanda immün plazma ve aşı çalışmalarını da yönetiyor. Ovalı’nın daha önce de 23 Nisan’ı tarih gösterdiği mesajı da ekibin aşıyı bulduğuna yorulmuştu. Ovalı da bunun üzerine attığı tweet’in “Aşıyı bulduk” anlamına gelmediğinin altını çizerek, “Kendimiz için 23 Nisan’ı milat koyduk. Hem aşı, hem kök hücre hem de immün plazmayı test aşamasına getirmek için. Kök hücrenin, plazmanın ilk klinik sonuçlarını raporlamış olacağız. Aşıyı da hayvan testi seviyesine getirmek için birbirimize söz verdik. Twetimi yanlış yorumluyorlar Kovid-19’un tedavisini buldular diye yazılıyor. Bu yanlış. Biz sadece iyi şeyler yapmak için çalışıyoruz” demişti.