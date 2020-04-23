Hiçbir Nasıl Yazılır? Hiç Bir Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Hiçbir Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türk Dil Kurumu'na bakıldığında bu Kelimenin doğru yazılışı ‘Hiçbir’ biçiminde yer almaktadır. Yani bu kelime bitişik olarak doğru şekilde yazılır.

Hiçbir TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

TDK’ya göre bu Kelimenin doğru yazımı ‘hiçbir’ şeklinde bitişik olarak ele alınmaktadır. Tek başına da herhangi bir cümle içerisinde kullanırken birleşik biçimde değerlendirmeniz gerekir.

Hiçbir (doğru)

Hiç bir (yanlış)

Hiçbir Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri

Hiçbir kelimesini cümle içerisinde göstermek gerekirse;

‘’Hiçbir ayrıntıyı atlamayın.’

‘’Bu iş hiçbir zaman olmayacak.’’

Hiçbir Nedir?

Hiçbir kelimesinin anlamı ‘bir addan önce getirilmek suretiyle, o adın bildirmiş olduğu varlıktan olmadığını anlatan bir söz’ şeklinde tanımlanmaktadır. Verilen bu anlam ile beraber kelimeyi birleşik olarak doğru şekilde yazabilir ve cümle içerisinde kullanabilirsiniz. Özellikle bu kelime daha çok cümlede değerlendirilen sözcükler arasındadır.