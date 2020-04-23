Hiçbirşey Nasıl Yazılır? Hiç Bir Şey Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? Hiçbir Şey Kelimesinin Doğru Yazılışı

Türkiye'de çok sık yanlış yazımı gerçekleştirilen kelimelerden biri olarak hiçbir şey geliyor. Türk dil kurumu açısından bu Kelimenin doğru yazılışı ‘hiçbir şey’ şeklinde geçmektedir.

Hiçbirşey TDK’ya Göre Doğru Yazılışı

TDK’ya göre bu Kelimenin doğru yazımı ‘hiçbir şey’ olarak öne çıkıyor. Genelde hiç ile beraber bir kelimeleri başka bir manaya kattığı için bitişik kullanılır. Ancak ‘şey’ sözcüğü hususi mana katmadığından dolayı ayrı olarak ele alınır.

Hiçbir şey (Doğru)

Hiçbirşey (Yanlış)

Hiç bir şey (Yanlış)

Hiçbir Şey Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekler

Hiçbir şey kelimesini cümle içerisinde örneklendirmek gerekirse;

‘’Hiçbir şey eskisi gibi olmadı.’’

Hiçbir Şey Nedir?

Hiçbir şey kelimesi ‘sözcük içerisinde yer alan ‘hiç’ kelimesini vurgulamak’ şeklinde tabir edilebilmektedir. Doğru yazılışı üzerinden farklı cümleler içerisinde kullanabilirsiniz.