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23.04.2020 - 19:18 |

Hidayet Nedir? Hidayet Versin Ve Hidayet Etmek Ne Demektir?

Hidayet kelimesi, Arapçadan dilimize geçmiş bir sözcüktür. Hem günlük hayatta da hem de bir erkek ismi olarak sürekli karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda da ortaya Hidayet kelimesinin kısaca anlamı nedir ve TDK bu kelime için bir açıklama yapmış mı soruları atılmaktadır. Sizler için hidayetin kelime anlamını detaylı bir şekilde açıkladık.

Hidayet Nedir? Hidayet Versin Ve Hidayet Etmek Ne Demektir?

Hidayet, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bir erkek ismidir. Aynı zamanda yanlış yolda ilerleyen ya da yanlış işler peşinde koşan insanlar için de kullanılmaktadır. Bu kapsamda “hidayet versin” ya da “hidayet etsin” cümleleri kurulmaktadır. Bu kelime çoğu zaman bir din bilgisi terimi olarak ortaya atılmaktadır.

Hidayet Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

İslam’ın işaret ettiği doğru yol.

Hak sayılan Müslümanlık ve İslam yolu.

Hidayete ermek: İslam dinini kabul edip, Müslüman olmak. Bir gerçeği sonradan fark edip, kabullenmek. Aklını başına almak. 

Hidayet versin: Allah’ın, kişiye yanış yaptığını ona fark ettirmesi ve ona doğru yolu göstermesi.

Hidayet etmek: Doğru yolu görmek, buradan yürümeyi kabul etmek, gerçeğe ulaşmayı sağlayan ilahi irade.

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