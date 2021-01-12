Hidayet Türkoğlu kimdir, kaç yaşında? Hidayet Türkoğlu'nun aldığı ödüller ve hayatı...

Türkiye'de Hido ve ABD'de Hedo (He do) lakabıyla çağrılan Hidayet Türkoğlu, 1999-00 sezonun sonunda Efes Pilsen'den Sacramento Kings'e transfer oldu. San Antonio Spurs’da bir yıl forma giydikten sonra, 2004 yılından 2009 yılına kadar Orlando Magic’de oynadı. 2008'de 19,5 sayı, 5,7 ribaund ve 5 asist ortalamasıyla en çok gelişme kaydeden oyuncu (MIP) ödülüne layık görüldü. 2009 yılında, takımıyla NBA finaline kadar ulaştı, ancak takımı Los Angeles Lakers'e 4-1 ile kaybettiler. 2009 yılı yazında Toronto Raptors takımıyla 5 yıllığına toplam 53 milyon dolarlık bir kontrat imzaladı, ancak 2010-11 NBA sezonunun başında Phoenix Suns takımına transfer olduktan kısa bir süre sonra Orlando Magic’e takas oldu.

1998 yılından bu zamana kadar Türkiye millî basketbol takımının formasını 269 kez giyen Hidayet, 2001 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda ve 2010 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan kadrolarda yer aldı. 24 Mart 2014'te, Türkiye A millî basketbol takımını bırakma kararı aldığını açıkladı. 13 Kasım 2015'te basketbolu bıraktığını açıkladı. NBA hayatına son veren Hidayet Türkoğlu, 16 Kasım 2015 tarihinde Türkiye Basketbol Federasyonu'nun CEO'su olmuştur.

Millî takım kariyeri



1995 yılında gerçekleşen Avrupa Çaylak Basketbol Şampiyonasına Türkiye millî takımı'yla katılan Hidayet, 10,9 sayi, 4,4 ribaund ve 0,3 asist ortalamasıyla oynadı. Aynı zamanda 1996 yılında gerçekleşen Avrupa Gençler Basketbol Şampiyonasına katılmış ve 12 sayı, 4.6 ribaund ve 2.6 asist ortalamasıyla oynadı. A millî basketbol takımı’yla 1997 Dünya Basketbol U-22 Şampiyonası’nda 10,7 sayı, 4,3 ribaund, 2,0 asist ve 1998 Avrupa Basketbol U-22 Şampiyonası’nda 12,1 sayı, 6,1 ribaund, 0,4 asist ortalamalarıyla oynadı. 1999 yılında Fransa'da gerçekleşen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finale kadar giden takımda yer aldı ve maç başına 12,4 sayı, 3,4 ribaund, 1,4 asist ortalamalarıyla oynadı. Türkiye'de gerçekleşen Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'yi finale sırtlayan isim oldu. Maç başına 15.5 sayı ortalamasıyla, İbrahim Kutluay'dan sonra takımın en skorer ikinci oyuncusu oldu. Ancak Ekim ayında yaptığı antrenman sırasında dirseğine darbe alan Hidayet'in kolu alçıya alındı ve 1 ay sahalardan uzak kaldı. Indianapolis'te gerçekleşen Dünya Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye millî basketbol takımında ilk beşte görev yapan Hidayet, turnuva boyunca ortalama 30.5 dakika, 14.9 sayı, 3.6 asistle oynadı ve Türkiye ilk kez katıldığı turnuvada 9. bitirdi.

İsveç'te gerçekleşen 2003 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda grup aşamasını 2. bitirerek 5'incilik için elemelere katıldı. Ancak Sırbistan takımına kaybedince, Hidayet'li Türkiye elendi ve turnuvayı 12. bitirdi. Sırbistan'da gerçekleşen 2005 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye'yle oynadığı 4 maçta 12 sayı, 4.2 ribaund ve 0.7 asist ortamalarıyla oynadı. Japonya'da gerçekleşen 2006 FIBA Dünya Basketbol Şampiyonası'na Hidayet sakatlığı nedeniyle fizik tedavi ve rehabilitasyon programına ihtiyacı olduğunu söyleyerek Türkiye Basketbol Takımının turnuva kadrosunda yer almadı. İspanya’da gerçekleşen 2007 Avrupa Basketbol Şampiyonası'na katılan Hidayet, 6 maç, 30 dakika, 19.2 sayı ve 3 asist ortalamasıyla oynadı ve Türkiye 12. sırada bitirdi. 2009 Avrupa Şampiyonası Grup Elemelerinde Hidayet Türkiye millî takımında yerini aldı. Millî takımı yaptığı 6 maçı da kazanarak finallerin organize edileceği Polonya'ya namağlup gitme hakkını kazandı. Hidayet 5 maçta 12 sayı, 4.2 ribaund ve 3.8 asist ortalamasıyla oynadı. Polonya'da gerçekleşicek olan 2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası için hazırlık maçı yapan millî basketbol takımı, İngiltere'de oynan Gameon Turnuvasına katıldı. İsrail'i 85-69 yendiği ilk maçında, Hidayet 7 sayı kaydetti. Sonraki maçlarda, İngiltere'ye 15 ve Polonya'ya 11 sayı atarak, Türkiye'nin turnuvada lider bitirmesine katkıda bulundu. 2009 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nın ilk maçında favori Litvanya'yla Millî takım, Hidayet'in 19 sayı, 2 ribaund ve 3 asist performansıyla, maçı 84-76 kazanmasını bildi. İkinci maçında Bulgarlara 8 sayı, 3 ribaund ve 2 asist ; üçüncü maçındaysa Polonya'ya 13 sayı, 8 ribaund ve 3 asistle oynadı. Türkiye ile ikinci tura yükselen Hidayet, sakat oynadığı İspanya maçında 2 sayı, 3 ribaund, 3 asist ve Sırbistan maçında 4 sayı, 7 ribaund ve 3 asistle maçları tamamladı.

Hidayet 24 Mart 2014 tarihinde, Türkiye A millî basketbol takımından ayrılma kararı aldığını açıkladı.

HİDAYET TÜRKOĞLU ÖDÜLLERİ

TÜRKİYE

Türkiye Basketbol Ligi Şampiyon (1): 1997



Türkiye Kupası Şampiyon (2): 1997, 1998



Cumhurbaşkanlığı Kupası Şampiyon (1): 1998



EuroLeague Üçüncülük (1): 2000

NBA

NBA Yılın Çaylak Beşi (2001)

NBA En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu (2008)

MİLLİ TAKIM

2010 Dünya Şampiyonası Türkiye Gümüş madalya

2001 Avrupa Şampiyonası İstanbul Gümüş madalya