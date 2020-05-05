Hıdırellez mesajları ve sözleri... Anlamlı, uzun, kısa ve resimli Hıdırellez mesajları...

Bugün Hıdırellez... Kış mevsiminin bitip sıcak yaz günlerinin başladığı gün olan Hıdırellez'de vatandaşlar birbirlerine Hıdırellez mesajları atıyor. Biz de sizler için Anlamlı, uzun, kısa ve resimli Hıdırellez mesajlarını derledik.

HIDIRELLEZ MESAJLARI

Hıdırellez yağmurlarının damlaları altın olur. Bu damlalardan nasiplenmenizi dilerim. Hıdırellez gününüz kutlu olsun.

Bayramlar coşkunun, sevinç ve mutluluğun zirveye çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günlerdir. Hıdırellez Bayramınız Kutlu Olsun.

Bayramlar coşkunun, sevinç ve mutluluğun zirveye çıktığı, dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği özel günlerdir. Hıdırellez Bayramınız Kutlu Olsun.

Hıdırellez gelince dilekler tutulur, maniler yazılır, türküler söylenir. Tüm sevdiklerinizin hıdırellez bayramı kutlu olsun.

Bolluk ve bereketin arttığı, bizlere baharı müjdeleyen Hıdırellez bayramınızı en içten dileklerimle kutlarım.

Bu akşam Hıdırllez kutlu ve bereketli olsun dilekleriniz kabul olsun.

Hızır (as) berekti ile gelmesini, gül ağacına bıraktığınız dileğiniz gerçek olmasını temenni ederim. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

Hıdırellez bereketiyle gelir, dileğin kabul olur inşallah. Bereketin ve yazın habercisi Hıdırelleziniz kutlu olsun.

Yaz dileğini bırak bir güle; kavuş berekete. Hıdırellezin kutlu olsun.

Hıdırellez'de dilekler tutulur, gül ağacına bağlanır; sizin de kısmetiniz bağlanmasın, bereketiniz bol olsun.

Tuttuğun dilek gerçek olsun, hanenize mutluluk dolsun. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

Bahar geldi yaz geldi Hıdırellez zamanı geldi. Hızır (as) dileklerinizi kabul etsin, Hıdırellez bayramanız kutlu olsun.

Dileğinizi bağladığınız gül gibi yüzünüz gülsün. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

Havalar gibi yüreğinizde hep sıcacık olsun. Hıdırellez'de dilekleriniz kabul olsun.

Hıdırellez bayramınız kutlu olsun, Hızır (as) dileğinizi bahşetsin.

Yaz gelince dilekler bağlanır gül ağacına. Hızır (as) gelsin ağacınıza dileniğinizi kabul etsin, bereketiyle yüzünüzü güldürsün. Hıdırelleziniz kutlu olsun.

Hızır aleyhisselam, bugün edilen tüm dileklerinizi kabul etsin.

Hızır aleyhisselam ile İlyas aleyhisselam ab-ı hayat suyunu bulsun, dilekleriniz kabul Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

Evin olsun, araban olsun, olmazsa canın sağ olsun. Hıdırellez bayramın kutlu olsun.

Hıdırellez ateşini büyüttük, dertlerimizi söndürdük. Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun.

Yaz dileğini bağla gül ağacına; bu sefer olmazsa bir dahaki bayrama. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.

Aylardan Mayıs, günlerden Hıdırellez; gününüz hep güneşli talihiniz hep bol olsun. Hızır gününüz kutlu olsun.

Hıdırellez bayramında dilekleriniz kabul olsun, sağlıklı, bereketli nice yıllar dilerim.

Bu güzel Hıdırellez akşamında Hızır (as) size ve yakınlarınıza bereket getirsin.

HIDIRELLEZ SÖZLERİ

Hıdırellez yağmularının damlaları altın olur.

Hıdırellez'e kadar bir tutam, hıdırellez den sonra tutam tutam.

Az bilirim, uz bilirim, hıdırellez den sonra yaz bilirim.

Hıdırellez yaz kapısı, yedi gün sürer tipisi. Hıdırellez bayramınız kutlu olsun.