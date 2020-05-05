Hıdırellez ne zaman, ayın kaçında? Hıdırellez günü nasıl dilek dilenir, duası nedir?

Hıdırellez, Orta Asya'dan Balkanlar'a çok geniş bir alanda ve farklı kültürlerde karşılığı bulunan geleneksel bir bayramdır. Macaristan'dan Kazakistan'a farklı ülkelerde bazı farklılıklar olmakla birlikte temelde benzer bir şekilde kutlanan Hıdırellez, soğuk havaların bitişini de simgeler.

UNESCO'nun "Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi"ne dahil edilmesi için çalışmaların yürütüldüğü Hıdırellez'in ortaya çıkışı Hz. Hızır ve Hz. İlyas'ın buluşma hikayesine dayandırılır. Dara düşenlerin yardımına koşan Hz. Hızır ile denizlerin hakimi olarak kabul edilen Hz. İlyas, inanışa göre bugün buluşurmuş. Türkiye'deki inanış ve kutlanış pratikleri hem Orta Asya Türk geleneklerine hem de İslamiyet inancına dayanmaktadır.

HIDIRELLEZ NE ZAMAN, AYIN KAÇINDA?

Türkiye'de Hıdrellez Bayramı 5 Mayıs'ı 6 Mayıs'a bağlayan gece kutlanır.

HIDIRELLEZ DUASI NEDİR?

Bismillahirahmanirahim

Bin bir adım bir adım /Allah bir adım adım / Kerim kerem Allah /Başımda bir duman var yardım eyle ya Allah / La ilaha illallah muhammeden resullullah yetiş imdadıma hızır ile Allah birsin sen kulla mişersin biz gibi kulların yardımcısı sensin hızır deryada erdim murada amin.

HIDIRELLEZ GECESİ NASIL DİLEK DİLENİR?

5 mayıs salı günü akşam ezanı vakti gül ağacında dilek dileme zamanıdır. Gül dallarına paralar asılır. (Eskiden kese içine para dikilip gül dibine gömülürmüş.) ya da açık cüzdan bırakılır. Dilekler bir kağıda yazılıp asılabileceği gibi şekil olarak da gül ağacının altına çizilebilir. Ev isteyen ev resmi araba isteyen araba resmi çizebilir. Bunu küçük taşlarla yapabileceğiniz gibi toprakla da oluşturabilirsiniz.

Hıdırellez akşamı asılan paralar ve dilekler 6 Mayıs 2020 çarşamba sabahı erkenden geri toplanır. Para cüzdana konulur ve yıl boyunca o para harcanmaz. Hıdırellez parası kişiye o yıl boyunca darlık ve parasızlık yüzü göstermez.

Hıdırılezde yapılması gerekenler bu kadar değil. Anadolu'da hıdırellez akşamında evdeki her kişi için yedi fasulye ya da yedi nohut ekilir. Kişilerin başına gelebilecek kötülüklerin ekilen bu fasülye ya da nohutlar gelmesi dilenir.