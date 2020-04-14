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14.04.2020 - 20:19 |

Hidroksiklorokin nedir, ne işe yarıyor? Hidroksiklorokin ilacı corona virüs tedavisinde kullanılıyor mu?

Hidroksiklorokin ilacı corona virüs tedavisinde kullanılıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, milyonlarca vatandaşımızın merakla araştırdığı Hidroksiklorokin ilacı ile ilgili açıklamalar yaptı. Peki Hidroksiklorokin nedir, ne işe yarıyor? Hidroksiklorokin ilacı corona virüs tedavisinde kullanılıyor mu?

Hidroksiklorokin nedir, ne işe yarıyor? Hidroksiklorokin ilacı corona virüs tedavisinde kullanılıyor mu?

HIDROKSİKLOROKİN NEDİR?

Plaquenil adı altında satılan hidroksiklorokin (HCQ), belirli sıtma türlerinin önlenmesi ve tedavisi için kullanılan bir ilaçtır.[1] Madde özellikle klorokine cevap veren sıtma için kullanılır.

Diğer kullanımlar arasında romatoid artrit, lupus ve porfiri kutanea tarda tedavisi bulunur. Ağız yoluyla alınır. Ayrıca COVID-19 enfeksiyonları için deneysel bir tedavi olarak kullanılmaktadır.

Yaygın yan etkiler arasında kusma, baş ağrısı, görmede değişiklikler ve kas güçsüzlüğü bulunur.

Şiddetli yan etkiler alerjik reaksiyonları içerebilir. Tüm risk göz ardı edilemese de, hamilelik sırasında romatizma için bir tedavi olmaya devam etmektedir.

Hidroksiklorokin, antimalaryal ve 4-aminokinolin ilaç aileleri içinde sınıflandırılır. Hidroksiklorokin 1955 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde tıbbi kullanım için onaylanmıştır. Bir sağlık sisteminde ihtiyaç duyulan en güvenli ve en etkili ilaçlar olan Dünya Sağlık Örgütü'nün Temel İlaçlar Listesi'nde yer alır. Romatoid artrit veya lupus için kullanıldığında gelişmekte olan dünyadaki toptan satış maliyeti (2015 itibarıyla) aylık yaklaşık 4.65 ABD$ olmaktadır.

Amerika Birleşik Devletleri'nde bir aylık tedavinin toptan maliyeti (2020 itibarıyla) yaklaşık 25 ABD$'dır. Birleşik Krallık'ta bu doz NHS'ye yaklaşık 5.15 £'e mal olmaktadır. Hidroksiklorokin 2017 yılında, beş milyondan fazla reçeteyle Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok reçete edilmiş 128. ilaç olmuştur

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz depremde çıkan sesin nedenini açıkladıJeoloji uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz, İstanbul'da dün gece meydana gelen 3.8 büyüklüğündeki deprem sırasında duyulan uğultu sesinin nedeni anlattı. Tüysüz, "5 tonluk bir dinamit patlamasının elbette bir sesi, gürültüsü olacak. O arada kırdığı kayalar içerisinde ses yapıyor." dedi.
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